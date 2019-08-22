Делили ангары и сына: как драма в семье из Броваров превратилась в триллер

Голливудская история с исчезновением и счастливым возвращением двух женщин из Броваров Киевской области обрастает новыми подробностями.

Еще 17 августа вечером под Броварами бесследно исчезли 53-летняя предпринимательница Надежда Головач и ее дочь 31-летняя Юлия Зайкова. Они отправились в Киев и вскоре перестали выходить на связь. Через день полиция обнаружила их автомобиль в лесополосе на обочине, внутри никого не было. А 20 августа поздно вечером СБУ и полиция задержали четырех мужчин, среди которых оказался заказчик убийства, экс-супруг Надежды Головач – Александр.

Сами женщины оказались живы и здоровы, силовики вовремя перехватили информацию о готовящемся убийстве и инсценировали их исчезновение. Из-за чего бывший супруг хотел убить женщин – в материале OBOZREVATEL.

Надежда Головач и бывший муж коллаж

Два года делят имущество

Как рассказали близкие семьи Надежды, последние два-три года между ними шел дележ имущества. Головач, уже вместе с новой супругой, не желал делиться с Надеждой совместно нажитой собственностью.

Надежда Головач ОК Надежды Головач

Александр Головач в Броварах – человек известный, ти не только тем, что занимается бизнесом, но и своим конфликтным характером.

Он является директором фирмы по производству тротуарной плитки. Некоторые сотрудники этой компании жаловались на ужасные условия работы и жизни в общежитии этого предприятия.

Бывший супруг и подозреваемый Александр Головач ОК Александра Головача

Также Головач владеет компанией "АНГ Патриот Украина", которая строит легкомоторные самолеты. Она расположена на территории аэропорта возле села Гоголево, тут находятся все мастерские и ангары для самолетов. Да и сам аэропорт находится в ведении фирмы Головача "Евростар". Отсюда осуществляются несанкционированные прогулочные полеты на различных самолетах.

Головач владеет компанией, которая производит самолеты ОК Александра Головача

Во время дележа имущества Головач с помощью экскаватора пытался разрушить развлекательный комплекс "С легким паром", который принадлежит Надежде и ее дочери. А перед исчезновением женщин автомобиль Надежды трижды поджигали.

В суде слушают несколько дел экс-супругов

В Броварском суде Киевской области слушается сразу несколько дел бывших супругов. Их рассмотрение назначено на 2 и 24 сентября, а также на 12 ноября этого года.

В последнее время Надежда увлеклась спортом ОК Надежды Головач

Надежда на работе ОК Надежды Головач

Так Надежда Головач подала иск, в котором просила суд наложить арест на здания, складские помещения, навес по адресу ул. Анатолия Луценко, 26 в Броварах. По этому адресу, судя по карте, расположены производственные помещения, и фирмы, которые занимаются ремонтом автомобилей, обработкой дерева и металла.

Бровары, улица Анатолия Луценко, 26

Кроме того Надежда хотела наложить арест на все строения на участке площадью 2 га в районе села Гоголево. Именно тут экс-супруг Александр Головач обустроил фирму, которая занимается строительством легких самолетов "Патриот". Под арест могут попасть ангары для хранения самолетов, гостиница.

Также под арест могут взять цеха для хранения самолетов, металлоконструкций, склад нафтопродуктов, производственные корпуса, мастерские с офисными помещениями, пристройки по ул. Зализничной в Броварах.

Надежда Головач: бизнес супруги вели вместе 25 лет ОК Надежды Головач

Одновременно Надежда подала иск на раздел всего этого имущества. Также женщина собирается лишить Головача родительских прав и назначить выплату алиментов. Ведь у бывших супругов есть общий сын, Александр. Юлия не его родная дочь, хотя он занимался ее воспитанием с 5 летнего возраста.

У Головача конфликты с работниками и компаньонами

Сам Головач в разговоре с OBOZREVATEL за несколько часов до его ареста заявил, что Надежда якобы четыре раза организовывала на него нападение. Подробностями он не поделился.

В Реестре судебных решений есть одно дело, где экс-супруг обвиняет Надежду Головач и еще нескольких людей, включая полицейскую, в на несении ему побоев. Ранее на одном из телеканалов вышел сюжет, в котором рассказывалось о банде оборотней в погонах, куда входили полицейские. Якобы им экс-супруга Надежда Головач заказала избиение Александра. Он говорил, что на него нападали три раза, били, последний раз – металлическими прутьями. По его словам, Надежда платила им по 3 тысячи долларов за это, а за его убийство якобы обещала 10 тысяч долларов, но продешевила.

Надежда с дочерью Юлией. Их Головач хотел убить ОК Надежды Головач

Однако адвокат Надежды Головач, Константин Свиденко, рассказал OBOZREVATEL, что никакого нападения не было. "Это дело вела еще Киевская прокуратура, и закончилось оно тем, что якобы Головачу нанесены были легкие телесные повреждения. Мы в суде отстаиваем свое мнение – никакого избиения не было. То, что он жалуется, что на него нападали четыре раза, так удивительно, что не больше. Потому что человек он очень конфликтный. У него были проблемы и с собственными сотрудниками, и с компаньонами по Мелитополю, там все у него серьезно", – говорит Свиденко.

Когда-то Надежда и Александр были счастливы вместе ОК Александра Головача

По словам адвоката, в 2016 году между Надеждой и Александром было заключено мировое соглашение. "Однако тогда далеко не все имущество было поделено, потом всплыли новые факты, поэтому сейчас идут суды", – пояснил ситуацию он.

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