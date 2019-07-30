Был в розыске: НАБУ задержало экс-замглавы полиции Одесщины

Во вторник, 30 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко, который скрывался от следствия.

Об этом сообщает пресс-служба бюро в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, его вместе с экс-начальником Дмитрием Головиным подозревают в завладении в 2017 году крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

Константин Гейко

НАБУ задержало Константина Гейко Пресс-служба НАБУ

25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

НАБУ задержало Константина Гейко Пресс-служба НАБУ

НАБУ задержало Константина Гейко Пресс-служба НАБУ

При этом, Гейко 26 июля удалось сбежать от ареста НАБУ, после чего он был объявлен в розыск. Детективы провели обыск в квартире Гейко в Одессе, площадь которой составляет 600 квадратных метров, однако детали не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ задержало экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого вместе с Гейко подозревают в хищении вещественных доказательств на сумму около 50 млн.

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