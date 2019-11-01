НАБУ попалось на незаконной слежке в ЕСПЧ: что известно

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) были замечены за незаконной слежкой в Европейском суде по правам человека (Страсбург, Франция).

Как написал представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров на портале организации, детектив НАБУ Сергей Рокунь вместе с коллегой, имя которого надо уточнить, летели из Киева во Франкфурт в одном самолете вместе с директором НАБУ Артемом Сытником и его первым заместителем Гизо Углавой.

Кроме того, подчеркнул правозащитник, Рокунь даже опубликовал в Instagram фото из Страсбурга.

Ссылаясь на свой источник, Захаров отметил, что Сытник лично подтвердил проведение слежки в ЕСПЧ. А еще один информатор сообщил ему, что в соответствующем органе Совета Европы начато служебное расследование относительно этих незаконных действий.

"Действия НАБУ являются беспрецедентными, такого себе не позволял никто и никогда. Европейский суд по правам человека находится под международным иммунитетом. Для проведения таких следственных действий недостаточно решения суда (и какой украинский судья решится на такое разрешение?!). Проведение следственных действий за пределами Украины, еще и относительно уважаемого международного судебного учреждения является недопустимым. То есть эти действия беспрекословно являются незаконными и преступными", – уверен Захаров.

Он добавил, что последствия этой истории могут быть очень плохими для Украины, ведь эту незаконную слежку могут квалифицировать как шпионаж.

НАБУ Укринформ

"Это может повлиять на отношение к Украине в Совете Европы, в частности, в Европейском суде по правам человека. Под угрозой рассмотрение тысяч заявлений украинцев против Украины, пяти межгосударственных дел Украины против России по поводу оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей", – предупредил правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ноябре 2018 года сотрудники НАБУ установили приборы для слежки в центральной синагоге Киева без санкции суда. Их целью мог быть сбор компромата на жену одного из депутатов Верховной Рады.

Еврейская община Киева потребовала от правоохранительных органов дать оценку незаконным действиям НАБУ, а также призвала международные организации взять под контроль расследование этих фактов.

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