НАБУ открыло дело на замглавы Администрации Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины", - отметили в НАБУ в комментарии УП.

Также там добавили, что все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно.

Напомним, ранее стало известно, что Филатов не указал в декларации гражданскую жену-юристку Анну Бабич, которая после его назначения получила несколько очень выгодных контрактов.