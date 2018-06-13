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НАБУ открыло дело на замглавы Администрации Порошенко

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Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины", - отметили в НАБУ в комментарии УП.

Также там добавили, что все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно.

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Напомним, ранее стало известно, что Филатов не указал в декларации гражданскую жену-юристку Анну Бабич, которая после его назначения получила несколько очень выгодных контрактов.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Алексей Филатов
Место
Украина
Объекты
Антикоррупционное бюро УкраиныАдминистрация Президента
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