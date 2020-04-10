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10 апреля • обновлено в 18:02
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На Житомирщине вспыхнули адские пожары в Чернобыльской зоне. Фото и видео огненного "апокалипсиса"

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В части Житомирской области, которая относится к Чернобыльской зоне, вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасатели не могут их погасить уже больше недели.

Как сообщается на сайте Житомирского областного упраления лесного и охотничьего хозяйства, огонь охватил Народицкий, Лугинский и Белокоровицкий лесхозы еще 3 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожары в Житомирской области

Пожары в Житомирской области

"Суспільне новини"

Пожары в Житомирской области

Пожары в Житомирской области

"Суспільне новини"

Пожары в Житомирской области

Пожары в Житомирской области

"Суспільне новини"

Поэтому уже 9 день подряд спасателям приходится бороться с ЧП в невероятно сложных условиях. Ведь стихия уже успела распространиться на тысячи гектаров лесных и нелесных площадей.

Для локализации очагов возгораний пришлось задействовать 1500 человек лесной охраны и 223 человека спасателей, более 170 единиц пожарной и приспособленной техники государственных лесохозяйственных предприятий и еще 53 единицы пожарной техники Управления ГСЧС в Житомирской области.

Кроме того, к тушению пожаров привлекалась авиация, а также спасатели из других областей Украины (например, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской).

Ситуацию осложняет и то, что лес также пылает на границе Беларуси и Украины. С территории соседнего государства он перекинулся на массив Овручского района Житомирской области.

Лесные пожары в Житомирской области

Лесные пожары в Житомирской области

Управление ГСЧС в Черкасской области

Лесные пожары в Житомирской области

Лесные пожары в Житомирской области

Управление ГСЧС в Черкасской области

Пожары в Житомирской области

Пожары в Житомирской области

Управление ГСЧС в Черкасской области

По состоянию на 9 апреля пожарным удалось локализовать в Житомирской области все крупные лесные пожары. Впрочем спасатели продолжают находиться в местах возгораний, поскольку из-за сильного ветра огонь может вспыхивать снова.

В сети начали распространяться жуткие фото и видеокадры из зоны бедствия. Украинцы показывают масштабы экологической катастрофы и напуганные ею.

Лесные пожары в Житомирской области

Лесные пожары в Житомирской области

Скриншот видео

Лесные пожары в Житомирской области

Лесные пожары в Житомирской области

Скриншот видео

Лесные пожары в Житомирской области

Лесные пожары в Житомирской области

zt.20minut.ua

"Когда горела Австралия – в ленте ФБ и новостей в СМИ было много новостей, фото и сострадания. Когда горит Украина – в ленте пусто. На фото Народичи Житомирской области. Горит лес. В Чернобыль оттуда рукой подать. Пишут, что и там горит" , – возмутилась глава отдела связей с общественностью НБУ Леся Войтицкая.

Лесные пожары в Житомирской области

Лесные пожары в Житомирской области

Facebook Константина Иванченко

Лесные пожары в Житомирской области

Лесные пожары в Житомирской области

Управление ГСЧС Украины в Житомирской области

"Специалисты по лесному делу прогнозируют, что в Народичском и Полесском районах горит семь тысяч гектаров лесов. Гасят как с земли, так и с воздуха. Пожар пришел в зону отчуждения. Горит лес и в Беларуси вблизи украинской границы", – отмечает журналист Константин Иванченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

  • Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

  • На Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он забавы ради поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше.

  • В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория Чернобыльской зоны отчуждения.

  • 9 апреля из зоны отчуждения были эвакуированы жители пгт Полесское Житомирской области и перекрыто несколько КПП.

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Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина Житомир
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А тушить некому и нечем...)))
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