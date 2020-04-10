На Житомирщине вспыхнули адские пожары в Чернобыльской зоне. Фото и видео огненного "апокалипсиса"

В части Житомирской области, которая относится к Чернобыльской зоне, вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасатели не могут их погасить уже больше недели.
Как сообщается на сайте Житомирского областного упраления лесного и охотничьего хозяйства, огонь охватил Народицкий, Лугинский и Белокоровицкий лесхозы еще 3 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Пожары в Житомирской области
"Суспільне новини"
Пожары в Житомирской области
"Суспільне новини"
Пожары в Житомирской области
"Суспільне новини"
Поэтому уже 9 день подряд спасателям приходится бороться с ЧП в невероятно сложных условиях. Ведь стихия уже успела распространиться на тысячи гектаров лесных и нелесных площадей.
Для локализации очагов возгораний пришлось задействовать 1500 человек лесной охраны и 223 человека спасателей, более 170 единиц пожарной и приспособленной техники государственных лесохозяйственных предприятий и еще 53 единицы пожарной техники Управления ГСЧС в Житомирской области.
Кроме того, к тушению пожаров привлекалась авиация, а также спасатели из других областей Украины (например, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской).
Ситуацию осложняет и то, что лес также пылает на границе Беларуси и Украины. С территории соседнего государства он перекинулся на массив Овручского района Житомирской области.
Лесные пожары в Житомирской области
Управление ГСЧС в Черкасской области
Лесные пожары в Житомирской области
Управление ГСЧС в Черкасской области
Пожары в Житомирской области
Управление ГСЧС в Черкасской области
По состоянию на 9 апреля пожарным удалось локализовать в Житомирской области все крупные лесные пожары. Впрочем спасатели продолжают находиться в местах возгораний, поскольку из-за сильного ветра огонь может вспыхивать снова.
В сети начали распространяться жуткие фото и видеокадры из зоны бедствия. Украинцы показывают масштабы экологической катастрофы и напуганные ею.
Лесные пожары в Житомирской области
Скриншот видео
Лесные пожары в Житомирской области
Скриншот видео
Лесные пожары в Житомирской области
zt.20minut.ua
"Когда горела Австралия – в ленте ФБ и новостей в СМИ было много новостей, фото и сострадания. Когда горит Украина – в ленте пусто. На фото Народичи Житомирской области. Горит лес. В Чернобыль оттуда рукой подать. Пишут, что и там горит" , – возмутилась глава отдела связей с общественностью НБУ Леся Войтицкая.
Лесные пожары в Житомирской области
Facebook Константина Иванченко
Лесные пожары в Житомирской области
Управление ГСЧС Украины в Житомирской области
"Специалисты по лесному делу прогнозируют, что в Народичском и Полесском районах горит семь тысяч гектаров лесов. Гасят как с земли, так и с воздуха. Пожар пришел в зону отчуждения. Горит лес и в Беларуси вблизи украинской границы", – отмечает журналист Константин Иванченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.
На Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он забавы ради поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше.
В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория Чернобыльской зоны отчуждения.
9 апреля из зоны отчуждения были эвакуированы жители пгт Полесское Житомирской области и перекрыто несколько КПП.
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