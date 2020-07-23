На Закарпатье депутат сбил насмерть 19-летнего мотоциклиста – журналист

В селе Ботар Закарпатской области вечером 22 июля авто сбило мужчину, который ехал на мотоцикле. В результате ДТП он скончался.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола. Он заявил, что за рулем Toyota Land Cruiser находился депутат Виноградовского районного совета Иван Удуд.

"Насколько мне известно – это второе смертельное ДТП депутата. Первое было в конце 90-х. Тогда мужчине удалось избежать наказания. Кроме того, он является шурином депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша", – написал журналист.

Водитель Toyota Land Cruiser. Telegram / Виталий Глагола

Вероятный виновник ДТП. Telegram / Виталий Глагола

Погибший, по данным Глаголы, – парень 2001 года рождения. Водитель машины, предварительно, выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который ехал по дороге.

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Погибшему, предварительно, было 19 лет. Telegram / Виталий Глагола

Фото с места аварии. Telegram / Виталий Глагола

Фото с места аварии. Telegram / Виталий Глагола

Фото с места аварии. Telegram / Виталий Глагола

Сообщение Виталия Глаголы в Telegram. Скриншот

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