На встречу с Коломойским? Экс-помощницу Саакашвили засекли в компании двух мужчин

Бывшая пресс-секретарь лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Дарина Чиж была замечена в компании двух мужчин на борту самолета, курсировавшем в Женеву.

Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко.

"По моей информации, бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж, аналитик и политтехнолог Центра Бендукидзе (глава которого Дангадзе, бравший деньги от посредника Курченка) Владимир Ланда и нардеп Юрий Деревьянко 17 января на борту самолета номер 458 вылетели из Киева в Женеву. Вернулись 19 января в 17:25", – написал он.

По словам Олешко, информацию подтверждают фото, опубликованные Чиж в Instagram.

"Судя по геотегу сделаны в Женеве. Но на двухдневный отдых это не сильно похоже, ведь летела она в компании двух мужчин. Не для встречи ли с олигархом Игорем Коломойским", – отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", на Коломойского подали новый иск.