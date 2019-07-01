На Волыни скорая влетела в грузовик: есть погибшие и пострадавшие. Видео 18+

В Волынской области на трассе Луцк-Маневичи машина скорой помощи столкнулась с грузовиком, погибли два человека.

Как передает ТСН, фура ехала по главной дороге, но на перекрестке не пропустила скорую. От удара авто медиков перевернулось на бок.

75-летний больной, которого после инсульта в тяжелом состоянии везли в Луцк, погиб по дороге в больницу. Его 42-летняя дочь скончалась в медучреждении.

Сейчас врачи борются за жизнь 56-летнего фельдшера, который с многочисленными травмами и ушибами находится в коме. Водитель грузовика, 27-летний житель Сарн Ривненской области, в помощи медиков не нуждался.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Предварительно речь идет о нарушении ПДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве автомобиль частной скорой помощи сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

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