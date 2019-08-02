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На трассе "Одесса-Киев" водителя расстреляли в авто: фото с места ЧП

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В пятницу, 2 августа, на автозаправке на трассе "Одесса – Киев" в районе Беляевки произошла стрельба, в результате которой ранили мужчину.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря ГУНП в Одесской области Светлана Белецкая, пишет "Украинская Служба Информации" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что неизвестный подошел к автомобилю, который стоял на площадке, и несколько раз выстрелил в водителя из ружья. Вследствие нападения машина была повреждена, а потерпевший получил ранение в предплечье.

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Стрельба на трассе "Одесса-Киев"

Стрельба на трассе "Одесса-Киев"

Украинская Служба Информации

На место происшествия приехала "скорая" и забрала раненого водителя в больницу. Полиция начала поиски злоумышленника. При этом, неизвестно, был ли он знаком с потерпевшим и что послужило причиной нападения.

Стрельба на трассе "Одесса-Киев"

Стрельба на трассе "Одесса-Киев"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевской трассе возле поста в селе Дачное неизвестные устроили стрельбу по людям и машинам.

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Место
Украина
Теги
стрельба Национальная полиция Украины
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