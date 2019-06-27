На Сумщине жестоко избили экс-мэра Конотопа: фото 18+

В ночь на 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа, кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 избирательному округу Артема Семенихина и жестоко избили.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.

"Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

Артем Семенихин Антикор

Артем Семенихин Facebook Марины Божок

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали руководство областного главка полиции, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория Следственного управления облуправления полиции, кинологическая служба.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Советник городского главы в Конотопском городском совете Марина Божок обвиняет в избиении Семенихина нардепа Игоря Молотка.

"Понимаю все политические гонки, но когда народный депутат, в данном случае Игорь Молоток, начинает переходить таким образом границу — это уже крайнее, что может сделать "человек". Вчера стало известно, что Артем Семенихин самовыдвигается нардепом по 160 округу. Артем имеет все шансы им стать! Думаю, что именно это и вызвало такую звериную реакцию Игоря Молотка", — написала она в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Виннице полицейские жестоко избили активиста партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Мужчина получил многочисленные переломы черепа.

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