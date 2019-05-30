На Ривненщине разбился военный вертолет: четверо погибли

В ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет "Ми-8" авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Связь с вертолетом потеряли в 23:27.

В момент трагедии он осуществлял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, погибли четверо членов экипажа, сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Среди погибших был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (город Броды Львовской области).

"Ми-8" "ЗН"

На месте крушения работают спасатели и правоохранители, на место также выехала комиссия из представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования СВ ВСУ.

Причины авиакатастрофы выясняются. Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре 2018 года на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Тогда погиб летчик.

16 октября 2018 года в селе Уланов Винницкой области также потерпел крушение самолет Су-27, оба пилота погибли. Трагедия произошла во время международных учений "Чистое небо-2018". В результате катастрофы погиб американский летчик Сет Неринг и заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" ВСУ Иван Петренко.

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