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На Ривненщине разбился военный вертолет: четверо погибли

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В ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет "Ми-8" авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Связь с вертолетом потеряли в 23:27.

В момент трагедии он осуществлял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, погибли четверо членов экипажа, сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Среди погибших был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (город Броды Львовской области).

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"Ми-8"

"Ми-8"

"ЗН"

На месте крушения работают спасатели и правоохранители, на место также выехала комиссия из представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования СВ ВСУ.

Причины авиакатастрофы выясняются. Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В декабре 2018 года на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Тогда погиб летчик.

  • 16 октября 2018 года в селе Уланов Винницкой области также потерпел крушение самолет Су-27, оба пилота погибли. Трагедия произошла во время международных учений "Чистое небо-2018". В результате катастрофы погиб американский летчик Сет Неринг и заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" ВСУ Иван Петренко.

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Место
УкраинаРивне
Тег
Вооруженные силы Украины
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Гареева Екатерина
Гареева Екатерина
Моя блaгодарнoсть тeм, кто покaзал мнe этoт чyдо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁awvl95 Проcтo пpoйдя oпрoс пoлучила почти пoлугoдовyю зарплaтy)) Пользyйтесь, покa eсть возможнoсть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это хорошее начало дня...приятность...наши поздравления
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