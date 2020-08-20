На Прикарпатье женщина порезала себя, а затем утопилась в колодце

На Прикарпатье женщина порезала себя, а потом утопилась в колодце / фото lviv.travel.

В Рогатинском районе Ивано-Франковской области 37-летняя женщина порезала себя ножом, а потом утопилась в колодце.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ранее погибшая месяц находилась в специализированном медицинском учреждении.

"К правоохранителям поступила информация от спасателей о том, что в селе Конюшки 19 августа они достали из колодца тело 37-летней местной жительницы. При осмотре на теле женщины были обнаружены множественные порезы, нанесенные скорее всего ножом. По предварительной версии, женщина нанесла их себе самостоятельно, а после этого бросилась в колодец. Предсмертной записки не обнаружено", – рассказал источник.

Он добавил, что ранее женщина проходила курс лечения в специализированном медицинском учреждении и неоднократно высказывала намерения покончить с собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) во время несения службы покончил с собой, застрелившись из табельного оружия в одной из больниц Киева.

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