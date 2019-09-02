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2 сентября • обновлено в 14:16
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На популярном украинском курорте произошло смертельное ЧП

2.4т Читать материал на украинском

В Затоке Одесской области неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погиб один человек.

Как сообщили УНН в правоохранительных органах, происшествие произошло рядом с одним из местных кафе.

"Между неустановленным мужчиной и жителем города Беляевка возник конфликт. Во время него неизвестный достал пистолет, вероятно травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. В результате житель Беляевки 1990 года рождения получил ранение грудной клетки", — говорится в сообщении.

Авто полиции

Авто полиции

24 канал

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Нападающий с места происшествия скрылся. Медики скорой, которые прибыли на вызов, оказали пострадавшему помощь, но от полученных ранений он скончался.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 сентября двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили кровавую драку.

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Тема
Криминал
Место
Украина Одесса
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