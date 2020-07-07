На Полтавщине подорвали авто 'Укрпошти' и украли 2,75 млн грн: сотрудники в больнице

Во вторник, 7 июля, около села Тишки, Полтавской области, неизвестные совершили нападение на авто "Газель", который принадлежит "Укрпоште". Нападавшие взорвали машину и похитили более 2,75 млн гривен и табельный пистолет охранника.

В результате разбойного нападения, два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения и доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ НП региона.

"В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии в больнице", – добавили в Офисе генерального прокурора.

В Полтавской области введен план перехвата, полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Офис Генерального прокурора будет контролировать ход расследования уголовного производства.

Нападение на авто "Укрпошти"

Нападавшие взорвали авто

Нападение на авто ОГП

Взорванный авто ОГП

Кабина авто ОГП

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 июля в Винницкой области неизвестные люди ограбили банкомат и унесли около миллиона гривен.