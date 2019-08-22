На Николаевщине военный заколол сослуживца и бросил в реку: подробности

В Первомайске Николаевской области оперативники уголовного розыска раскрыли убийство 20-летнего военного, тело которого с ножевыми ранениями нашли в реке Южный Буг.

Как сообщает пресс-служба полиции, причиной смерти потерпевшего стало внутреннее кровотечение от многочисленных колото-резаных ран грудной клетки, что привело к повреждению легких.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, полицейские установили злоумышленника, причастного к убийству военнослужащего — 19-летнего знакомого потерпевшего, также военного, жителя Еланецкого района", — говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве

Река Южный Буг

Как выяснилось, 12 августа после службы молодые люди решили отдохнуть и распивали алкоголь. Находясь на берегу реки, между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Выяснение отношений закончилось тем, что младший из них нанес девять ударов ножом в область грудной клетки приятеля, от которых тот скончался на месте.

Злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело в реку, а сам, собрав необходимые вещи и заказав такси, поехал на родину, где его и задержали сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции.

По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Военному грозит заключение на срок от семи до 15 лет. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом подозреваемый в убийстве копов жестоко избил и ограбил женщину. Он напал на нее с ножом.

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