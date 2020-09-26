На Николаевщине в ходе "пьяной" драки убили мужчину

В поселке Березанка Николаевской области в ходе драки 55-летний мужчина получил смертельные телесные повреждения.

Как сообщила пресс-служба облавного управления Национальной полиции вечером в субботу, 26 сентября, информация об инциденте поступила около 15:45.

Возле одного из торговых заведений райцентра правоохранители обнаружили окровавленного мужчину, смерть которого констатировали медики.

"В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители выяснили, что нетрезвый пострадавший стал участником конфликта с компанией мужчин, распивали спиртные напитки на летней площадке.

Сначала 55-летний мужчина подрался с одним молодым человеком, впоследствии, вернувшись, мужчина устроил драку с еще одним человеком из той же компании. После нанесенных телесных повреждений потерпевший упал и больше не поднялся. Неравнодушные граждане вызвали скорую, однако спасти мужчину медикам не удалось", – рассказали в полиции.

На месте преступления был задержан 43-летний мужчина, действия которого квалифицировали по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, 23 сентября в Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. На вид мужчине около 50 лет. Его шея была пробита ножницами и обмотана ремнем.