На Николаевщине под фурой провалился мост

В Витовском районе Николаевской области в районе н.п. Пересадовка под перегруженной фурой обрушился мост через р. Ингул.

Об этом сообщил советник председателя Николаевской ОГА Андрей Сенченко в своем Facebook.

"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузами, принялись объезжать пункты контроля окольными путями и вчера "утопили" многострадальный пересадовский мост", - написал он.

Facebook Андрея Сенченко

Сенченко отметил, что в оперативное решение проблемы включились даже те, кто организовал весовой контроль для фур. Также принимали участие и военнослужащие.

"Военные из 91 бригады быстренько развернули альтернативный мост, а водолазы МЧС уже с ночи занялись откачкой воды", - сообщил он.

Facebook Андрея Сенченко

Советник губернатора Николаевщины также напомнил, что зимой чиновники рапортовали о том, что проезд по мосту обеспечен.

Facebook Андрея Сенченко

Facebook Андрея Сенченко

Напомним, в летнее время на территории Украины действуют ограничения движения грузовых автомобилей общей массой свыше 24 тонны в жаркие дни летнего периода (при температуре 28 и более градусов). Такой запрет ввели для того, чтобы не разрушалось дорожное покрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня сотрудники Управления Укртрансбезопасности в Запорожской области выписали на одном из пунктов взвешивания штраф за перегруз на сумму около 14 тысяч евро.