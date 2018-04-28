На Львовщине внедорожник упал в ущелье: появилось видео

В субботу, 28 апреля, в с. Карпатское Турковского района Львовской области во время трофи-рейда с горы в ущелье слетела машина, в результате чего пострадали люди.

По словам участника рейда Виталия, автомобиль с участниками слетел с горного хребта во время движения. Пострадавших достали из автомобиля и оказали первую помощь. Однако их нужно было эвакуировать с помощью вертолета для госпитализации, сообщает ZAXID.NET.

Львовская спасательная служба направила на место ЧП свой автомобиль, но участники рейда сомневаются, что это поможет. Часть из участников осталась с пострадавшими, а остальные искали возможность эвакуации.

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Позднее депутат Ивано-Франковского городского совета Владимир Олийнык рассказал, что пострадавших перевязали поясами и привезли к дороге, где их забрала "скорая".

Начальник пресс-службы ГУ ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев подтвердил госпитализацию пострадавших.

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Отметим, трофи-экспедиция "Карпатский Кордон '18" проходит с 28 апреля по 1 мая. Участники стартуют с перевала Ужокского, а финишируют - на Торунском перевале.