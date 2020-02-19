На Львовщине пытались скрыть убийство в воинской части: ГБР озвучило жуткие детали

Во Львовской области в общежитии воинской части пьяный солдат-контрактник ударил ножом в живот коллегу. Он скончался через сутки, не получив медицинской помощи.

Инцидент произошел 15 февраля. ГБР начало расследование действий командования воинской части из-за того, что оно скрыло факт преступления и не обратилось за помощью.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту ненаправления военными должностными лицами одной из воинских частей во Львовской области в орган предварительного расследования сообщения о подчиненном, совершившим уголовное преступление, а также умышленном невыполнении служебных обязанностей, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины)", – сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Иллюстрация фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе военного отправили в тюрьму за убийство сослуживца. ЧП произошло в отеле еще в ноябре 2018 года, но лишь недавно суд вынес решение.

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