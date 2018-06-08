На Львовщине пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку

В Бугском районе Львовской области сотрудник Нацполиции в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть велосипедистку.

В результате полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщили в областном управлении прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в этот день полицейский Каменка-Бугского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области управлял автомобилем Skoda Oktavia навеселе. Как выяснилось, мужчина проявил невнимательность к дорожной обстановке и не выбрал безопасную скорость движения", - говорится в сообщении.

Водитель не убедился, что маневр будет безопасным для других участников движения, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на пешехода, который двигался по этой же дороге на велосипеде.

Полицейскому уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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