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20 октября • обновлено в 16:55
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На Львовщине поезд задавил подростка: детали трагедии

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В городе Буск на Львовщине под поездом погиб 17-летний подросток.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области. Отмечается, что трагедия произошла вечером 19 октября.

Правоохранителям о случившемся сообщили примерно в 21:00. Установлено, что 17-летний львовянин получил несовместимые с жизнью травмы в результате наезда поезда.

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На Львовщине поезд задавил подростка

На Львовщине поезд задавил подростка

"РБК"

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Запорожьем электричка раздавила трех людей. Их тела нашли уже позже возле железнодорожных путей.

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Место
Украина Львов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что за заголовок дурной?не потяг задавив в этот парень попал под поезд!!!поезд всегда прав!!!!!
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