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7 декабря • обновлено в 20:13
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На Кировоградщине отчим убил малыша головой об стенку: трагедия получила финал

2.3т
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Мужчине, который 7 сентября до смерти забил младенца своей сожительницы на Кировоградщине, грозит пожизненное заключение.

Отчима раздражал детский плач и он нанес различные телесные повреждения ребенку, а затем бил его головой об стенку. Об этом сообщили в пресс-службе Маловиcковcкого отдела Знаменовской местной прокyратyры.

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На Кировоградщине отчим убил малыша головой об стенку

На Кировоградщине отчим убил малыша головой об стенку

99px.ru

"Согласно врачебному свидетельству о cмерти, телесные повреждения заключались в виде ушиба мозга, закрытой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и свода черепа", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт по факту жестокого убийства младенца направлен на рассмотрение суда. По признакам уголовного правонарyшення, предусмотренного п.2 ч.2 ст. 115 (yмышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекcа Украины мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Лубенском районе Полтавской области отец, который находился в нетрезвом состоянии, забил до смерти 6-месячного сына.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кропивницкий
Тег
смерть
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