На Ивано-Франковщине легковушка на скорости влетела под трактор: много жертв. Фото

В Ивано-Франковской области Daewoo Lanos попал под колеса трактора марки John Deere.
Вблизи села Боднарив на Ивано-Франковщине в результате столкновения Daewoo Lanos с большим трактором погибли три человека. Легковик же фактически смялся в комок металла.
Трагедия произошла 18 августа примерно в 14:05 на дороге Ивано-Франковск – Калуш. Об этом сообщает местное издание "Галка" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте страницу вниз).
По предварительным данным правоохранителей, водитель авто пошел на обгон – выехал на встречную полосу в закрытом повороте на закругленном участке дороги. Там он и влетел под колеса трактора марки John Deere.
ДТП возле села Боднарив на Ивано-Франковщине (Telegram канал "ЧАТ-112")
Подчеркивается, что трое пассажиров Daewoo Lanos – среди которых точно есть мужчина и женщина – погибли на месте. Водителя авто госпитализировали в больницу.
В ДТП погибли три человека (Telegram канал "ЧАТ-112")
На месте ДТП работали спасатели, которые деблокировали пострадавшего из одно из транспортных средств. Движение на участке дороги было затруднено. Причины и все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тисменецком районе Ивано-Франковской области автомобиль Mercedes-Benz сбил насмерть 15-летнего парня. ДТП произошло поздно вечером 11 августа.
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