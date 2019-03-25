На Хмельнитчине педофил зверски изнасиловал ребенка

В Хмельницкой области задержали педофила, который изнасиловал 11-летнюю девочку.

"Вчера вечером 28-летний подонок в Хмельницкой области заманил в свой дом малолетнюю 11-летнюю девочку, где ее изнасиловал и ограбил. Уже утром преступник был задержан. Всю ночь он прятался на сеновале", — рассказал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Он добавил, что после того, как преступник отбудет срок за решеткой, трагедия может повториться.

"Затем несколько лет за решеткой, выход и снова изнасилованная жизнь ребенка. Вопрос лишь в том - чей ребенок следующий?" — написал Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой одном из сел Украины 14-летний подросток изнасиловал 6-классника, снимая преступление на камеру телефона.

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