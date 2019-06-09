На Херсонщине пенсионер из-за ревности расстрелял супружескую пару: жуткие подробности

В Каланчацком районе Херсонской области 66-летний пенсионер в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения застрелил супружескую пару.

Инцидент произошел в субботу, 8 июня, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

"Около 19:10 в дежурную часть Каланчацкого отделения полиции позвонила жительница районного центра. Она сообщила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего гражданина и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания. Следственно-оперативная группа обнаружила подозреваемого по месту его проживания в нетрезвом состоянии", – сказано в сообщении.

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Правоохранители нашли мужчину с охотничьим ружьем в руках. Пенсионер рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

Отмечается, что пенсионер был задержан по подозрению в умышленном убийстве по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Звенигородке Черкасской области неизвестный застрелил супружескую пару бизнесменов.

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