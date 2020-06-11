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11 июня • обновлено в 12:47
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На Херсонщине мать бойца ВСУ повесилась после гибели сына

1.7т
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Мать бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Виталия Лайчука, которого 1 июня обнаружили с огнестрельным ранением в Херсонской области, покончила с собой.

Об этом говорится в сюжете “ТСН”. 49-летняя женщина отказалась верить в версию следствия о том, что ее ребенок сам выстрелил себе в висок из пистолета.

На Херсонщине мать бойца ВСУ повесилась после гибели сына

На Херсонщине мать бойца ВСУ повесилась после гибели сына

Комсомольская правда

Тело 23-летнего сына женщине отдали в день ее рождения. А спустя пять дней после похорон она повесилась.

Сестра погибшего Ирина Назарова написала в соцсети, что Виталий был офицером, командиром взвода, планировал делать в доме ремонт, покупать авто, помогать матери. Поэтому в его самоубийство никто из родных не поверил.

"Человек, который всю жизнь была правшой, не мог поломанными руками выстрелить в левый висок. С такими травмами человек и не выживет. Тело как конструктор собрали и отдали", – написала сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе от пули снайпера погиб молодой воин ВСУ.

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Место
Украина Херсон
Тег
самоубийство
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