На Харьковщине ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего малыша: фото собаки-убийцы

В одном из сел на Харьковщине в среду, 12 февраля, ротвейлер насмерть загрыз четырехлетнего мальчика.

Трагедия случилась, когда бабушка на несколько минут оставила внука без присмотра во дворе частного дома. В это время собака вырвалась с вольера и напала на ребенка, сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На Харьковщине ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего малыша Сайт Национальной полиции

Бригада скорой помощи, которая прибыла на место происшествия, не смогла спасти мальчика. По словам родных ребенка, трехлетнюю собаку семья купила около трех недель назад. За это время она не проявляла агрессивного поведения.

На Харьковщине ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего малыша Сайт Национальной полиции

Полицейские начали выяснять все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Запорожской области собаки жестоко покусали пожилую женщину. 70-летняя жительница села Семеновка через сутки скончалась в больнице от ран и потери крови.

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