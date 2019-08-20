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На Харьковщине подросток повесился из-за неразделенной любви: подробности ужасного ЧП

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В понедельник, 19 августа, в селе Слобожанское Нововодолажского района Харьковской области, во дворе дачного дома, соседка обнаружила тело 15-летней девушки, которая покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. Несовершеннолетняя повесилась на веревке, которую привязала к ветке дерева. Следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружили.

По словам родственников погибшей, вероятной причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.

Тело 15-летнего подростка

Тело 15-летнего подростка

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 19 августа на Донецком шоссе обнаружили труп молодой девушки. По предварительной информации, она покончила с собой, спрыгнув с 9-го этажа.

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Место
Украина Харьков
Тег
самоубийство
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