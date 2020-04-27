6-летнюю Милену Шевелеву, которая была найдена мертвой в поле на Харьковщине, искали порядка 500 человек, а причины загадочного исчезновения девочки до сих пор не установлены.

Как передает местное издание "Город Х", ребенка, который пропал вечером 26 апреля, искали не только правоохранители и спасатели, но и сотни ее земляков из разных населенных пунктов. Были задействованы даже вертолеты.

На Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Милену Шевелеву

Как рассказали волонтеры, поиски девочки осложнялись тем, что всю ночь шел ливень и собаки не могли взять след. Правоохранители успели прочесать лес и водоемы, но ребенок был найден на краю поля в восьми километрах от ее родного села Сосновка.

Милена Шевелева

Ребенка искали около 500 человек t.me/mykharkov_info

Основной версией трагедии сначала считали похищение. Земляки Милены даже обратились к экстрасенсам, однако они дали разные "показания". Одни утверждали, что девочка находилась недалеко от места исчезновения и ее держали в доме с печным отоплением, а другие заявили, что ребенка похитили люди на красной машине.

Волонтеры изучают местность на наличие камер видеонаблюдения, чтобы разобраться в версии с неизвестным автомобилем. Однако местные отметили, что Сосновка – маленькое село, где все всех знают, поэтому чужую машину сразу бы заметили.

При этом правоохранители сообщили, что по предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения.

Милена Шевелева Город Х

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