"Пополнил бригаду 200": на Донбассе загадочно умер очередной террорист "ЛНР"

Террорист "ЛНР" Александр Куринный скончался при неизвестных обстоятельствах 25 августа. Он был родом из Брянки Луганской области.

О смерти пособника российских оккупантов сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав скриншот сообщения сестры террориста в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Он также напомнил, что Куринный числился в списках сайта "Миротворец". Согласно данным на странице о боевике, ему было 32 года.

"200 бригада. 25.08.19 Куринный Александр из Брянки. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский защитник.

Террорист Александр Куринный Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Сообщение сестры террориста о его смерти Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Скриншот страницы Куринного "ВКонтакте" Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Террорист Александр Куринный Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Андрея "Склифа" Бабенко из Кривого Рога Днепропетровской области.

Также ранее на Донбассе при неустановленных обстоятельствах умер террорист Сергей Беседин по прозвищу "Батя" из базы "Миротворца".

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