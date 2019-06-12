На Донбассе развязались адские бои: много жертв

Трое украинских воинов были ранены в результате боев на Донбассе 11 июня. В то же время два оккупанта были убиты, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на Facebook. Всего 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

пять раз Водяное – с минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды Лебединское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Пески – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза Павлополь – из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

район населенного пункта Авдеевка – станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие

вблизи Гнутово – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

два раза Марьинку – с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды Широкино – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

Попасную обстреляла 122 мм артиллерия;

окраину Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Станицы Луганской – стрелковое оружие;

Гладосово – артиллерия калибра 122 мм;

вблизи Золотого – с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Новолуганское – из вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

окраину Южного из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Как сообщал OBOZREVATEL, двое террористов "Л/ДНР" были ранены в результате боевых действий на Донбассе 10 июня.

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