На Донбассе развязались адские бои: много жертв

Трое украинских воинов были ранены в результате боев на Донбассе 11 июня. В то же время два оккупанта были убиты, еще 7 получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на Facebook. Всего 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
пять раз Водяное – с минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды Лебединское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Пески – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза Павлополь – из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
район населенного пункта Авдеевка – станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие
вблизи Гнутово – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
два раза Марьинку – с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды Широкино – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:
Попасную обстреляла 122 мм артиллерия;
окраину Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Станицы Луганской – стрелковое оружие;
Гладосово – артиллерия калибра 122 мм;
вблизи Золотого – с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Новолуганское – из вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
окраину Южного из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Как сообщал OBOZREVATEL, двое террористов "Л/ДНР" были ранены в результате боевых действий на Донбассе 10 июня.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.