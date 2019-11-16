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16 ноября • обновлено в 07:42
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Оккупанты развязали жесткие бои на Донбассе: у ВСУ есть раненый

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В пятницу, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений ОС из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Оккупанты развязали жесткие бои дна Донбассе

Оккупанты развязали жесткие бои дна Донбассе

УНИАН

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • возле н. п. Черненко – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

  • вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Луганского – из станковых гранатометов;

  • два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

  • вблизи Хутора Вольного – из станковых противотанковых гранатометов.

"С начала текущих суток, 16 ноября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", – добавили в украинском штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября террористы убили одного украинского военного. Российские оккупационные войска понесли потери на Донбассе, которые составили, по подтвержденным данным, два человека.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса
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