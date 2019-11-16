Оккупанты развязали жесткие бои на Донбассе: у ВСУ есть раненый

В пятницу, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений ОС из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Оккупанты развязали жесткие бои дна Донбассе УНИАН

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

возле н. п. Черненко – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского – из станковых гранатометов;

два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

вблизи Хутора Вольного – из станковых противотанковых гранатометов.

"С начала текущих суток, 16 ноября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", – добавили в украинском штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября террористы убили одного украинского военного. Российские оккупационные войска понесли потери на Донбассе, которые составили, по подтвержденным данным, два человека.

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