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31 октября • обновлено в 01:33
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На Донбассе погиб молодой наводчик ВСУ: названо имя

1.4т Читать материал на украинском

Во вторник, 29 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Илья Продма.

Об этом сообщается на странице "Типовий Мирноград" в Facebook. Отмечается, что 30-летний наводчик пал в населенном пункте Надеждинка Покровского района Донецкой области.

Погибший воин заключил контракт с Вооруженными силами Украины в 2017 году и проходил службу в военной части А0666. Днем 30 октября его похоронили в родном Мирнограде.

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На Донбассе погиб наводчик ВСУ Илья Продма

На Донбассе погиб наводчик ВСУ Илья Продма

Отметим, Надеждинка, где погиб Продма, находится в нескольких десятках километров от линии соприкосновения с террористами "ДНР". Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины ООС Донбасс
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Рыцари Заднего Прохода
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Моторола Жив
Моторола Жив
Земля стекловатой ))
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