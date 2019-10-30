На Донбассе погиб молодой наводчик ВСУ: названо имя

Во вторник, 29 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Илья Продма.

Об этом сообщается на странице "Типовий Мирноград" в Facebook. Отмечается, что 30-летний наводчик пал в населенном пункте Надеждинка Покровского района Донецкой области.

Погибший воин заключил контракт с Вооруженными силами Украины в 2017 году и проходил службу в военной части А0666. Днем 30 октября его похоронили в родном Мирнограде.

На Донбассе погиб наводчик ВСУ Илья Продма

Отметим, Надеждинка, где погиб Продма, находится в нескольких десятках километров от линии соприкосновения с террористами "ДНР". Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

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