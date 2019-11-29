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30 ноября • обновлено в 00:51
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Осталась 3-летняя дочь: на Донбассе погиб молодой воин ВСУ. Фото героя

2.7т
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В пятницу, 29 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 26-летний военнослужащий 8 батальона 10-й Г-штурмовой бригады Алексей Капустян.

Об этом сообщается на странице Гощанской районной госадминистрации Ривненской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

К его смерти во время выполнения боевого задания привела пуля вражеского снайпера. У военного остались мать и 3-летняя дочка.

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На Донбассе погиб молодой воин ВСУ Капустян

На Донбассе погиб молодой воин ВСУ Капустян

Facebook Гощанской РДА

На Донбассе погиб молодой воин ВСУ Капустян

На Донбассе погиб молодой воин ВСУ Капустян

Facebook Гощанской РДА

На Донбассе погиб молодой воин ВСУ Капустян

На Донбассе погиб молодой воин ВСУ Капустян

Facebook Конопляного Джмелика

Капустян был родом из села Кринички Гощанского района на Ривненщине. Дату прощания с героем пообещали сообщить позже.

Подробностями об убитом воине поделилась на своей странице в Facebook журналистка OBOZREVATEL Лилия Рагуцкая.

"Знаете, каким был последний пост на странице Алексея Капустяна? Это было фото, на котором патронами выложена обещание "Я вернусь". Обещание, которое он не сможет выполнить. Потому что сегодня его убил русский снайпер", – написала она.

Стало известно, что Капустян за годы войны успел послужить в 2 отдельном батальоне территориальной обороны Ровенской области "Горынь", в 30-той и 24-той бригаде, 130-м отдельном разведбате. В последнее время служил по контракту в 8 отдельном батальоне 10 ОГШБр.

Побратимы убитого рассказали, что снайпер поцелил ему прямо в сердце в то время, когда воин готовил окопы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант Богдан Шацкий.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пока ваши лидеры корчинский , билецкий, ярош сидят в засаде глубоко в тылу и орут *ви й на до перемоги* - вы хороните своих детей! ДБЛ, БЛДЬ!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Поехал хлопец на АТО за грошиками...
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