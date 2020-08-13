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На Донбассе подорвались воины ВСУ: есть погибший и раненый

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
5,2 т.

  • В зоне ООС на Донбассе двое воинов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве

  • В результате один защитник погиб, а другой получил ранение

  • Причиной трагедии стало отклонение военных от маршрута следования

На Донбассе подорвались воины ВСУ: есть погибший и раненый

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута.

В результате один защитник погиб на месте, а еще один получил ранения, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Также командование Объединенных сил и командование оперативно-тактической группировки "Восток" выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы Украины
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