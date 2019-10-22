Оккупанты ударили по ВСУ запрещенным оружием: ранены трое защитников Украины

Во вторник, 22 октября, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего два воина Вооруженных сил Украины были ранены и еще один получил боевую травму.
Как сообщает в Facebook пресс-центр ОС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
На Донбассе оккупанты ранили троих защитников Украины
УНИАН
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:
трижды неподалеку Павлополя из направления Украинского и Сосновского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;
вблизи Новотроицкого из направления Докучаевского – из ручных противотанковых гранатометов;
возле Новоселовки из направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Водяного из направлению Пикузов – из минометов калибра 82 мм.
Ситуация на Донбассе 22 октября
mediarnbo.org
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов наших позиций:
неподалеку от Золотого из направления Первомайска – из стрелкового оружия;
трижды у Зайцевого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", – резюмировали в штабе ОС.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое украинских военнослужащих пострадали в результате взрывов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
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