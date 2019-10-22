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22 октября • обновлено в 20:35
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Оккупанты ударили по ВСУ запрещенным оружием: ранены трое защитников Украины

1.1т Читать материал на украинском

Во вторник, 22 октября, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего два воина Вооруженных сил Украины были ранены и еще один получил боевую травму.

Как сообщает в Facebook пресс-центр ОС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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На Донбассе оккупанты ранили троих защитников Украины

На Донбассе оккупанты ранили троих защитников Украины

УНИАН

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:

  • трижды неподалеку Павлополя из направления Украинского и Сосновского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

  • вблизи Новотроицкого из направления Докучаевского – из ручных противотанковых гранатометов;

  • возле Новоселовки из направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Водяного из направлению Пикузов – из минометов калибра 82 мм.

Ситуация на Донбассе 22 октября

Ситуация на Донбассе 22 октября

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов наших позиций:

  • неподалеку от Золотого из направления Первомайска – из стрелкового оружия;

  • трижды у Зайцевого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", – резюмировали в штабе ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое украинских военнослужащих пострадали в результате взрывов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Насколько надо быть eбанутыми недовояками, чтобы наклеить себе на полплеча ярко красный с желтым шеврон с вилкой, который виден за километры что зимой, что летом?
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
"...два воина Вооруженных сил Украины были ранены и еще один получил боевую травму".. дайте угадаю, у одного порвана дупа, у двоих сифилис и натертости?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, нашим упоротым адептам майдана крайне необходимо сорвать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому РАССТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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