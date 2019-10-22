Оккупанты ударили по ВСУ запрещенным оружием: ранены трое защитников Украины

Во вторник, 22 октября, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего два воина Вооруженных сил Украины были ранены и еще один получил боевую травму.

Как сообщает в Facebook пресс-центр ОС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Донбассе оккупанты ранили троих защитников Украины УНИАН

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:

трижды неподалеку Павлополя из направления Украинского и Сосновского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

вблизи Новотроицкого из направления Докучаевского – из ручных противотанковых гранатометов;

возле Новоселовки из направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного из направлению Пикузов – из минометов калибра 82 мм.

Ситуация на Донбассе 22 октября mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов наших позиций:

неподалеку от Золотого из направления Первомайска – из стрелкового оружия;

трижды у Зайцевого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", – резюмировали в штабе ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое украинских военнослужащих пострадали в результате взрывов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

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