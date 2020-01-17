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17 января • обновлено в 11:35
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Выборы на Донбассе: Тука назвал "крайне важное" условие

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что в выборах на Донбассе "крайне важно" участие внутренне перемещенных лиц.

Поскольку "никто не может заставлять людей переезжать", процесс голосования может быть организован иначе. Об этом он сказал OBOZREVATEL, комментируя позицию украинской стороны, высказанную на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Думаю, корректнее было бы говорить не о возвращении переселенцев, потому что никто не вправе заставлять человека менять место проживания. Но предоставить им право голоса во время проведения выборов – это совсем другое дело", – подчеркнул Тука.

В выборах на Донбассе должны участвовать переселенцы

В выборах на Донбассе должны участвовать переселенцы

По его мнению, можно рассматривать два варианта. Первый – обеспечение возможности для этих людей приехать на временно оккупированную территорию и проголосовать. "При этом им должна быть гарантирована безопасность", – заметил волонтер.

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Второй – обеспечение голосования переселенцев непосредственно в месте их проживания на подконтрольной территории. "Если у государства есть механизмы обеспечения всех законодательных процедур голосования", – сказал он.

По оценкам Туки, в выборах на Донбассе могут принять участие от 800 тысяч до 1 миллиона временно перемещенных лиц. На оккупированной территории число потенциальных избирателей составит порядка 1,5-2 миллиона человек.

В контексте еще одного пункта требований Украины по выборам на Донбассе – установлению контроля над неподконтрольным участком российско-украинской границы – он сказал: "С моей точки зрения, контроль над границей – это необходимое, но не достаточное условие".

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Как писал OBOZREVATEL, 16 января в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. На нем была озвучена позиция Украины по выборам на Донбассе: установление контроля над границей и возвращение внутренне перемещенных лиц в свои родные города и села.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Выборы на Донбассе Мирные переговоры в Минске Эксклюзив
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса переселенцы
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А шо Тука ещё заявил? :-))) Пишите-пишите, Туки - они такие, заявлять любят! А мы читать будем! :-)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трубицын Александр, всё-таки из рук вон плохо дело с медициной на расее. Вот как можно было тебя из клиники выписывать? Или ты сам сбежал?
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