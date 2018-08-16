На Днепропетровщине жестоко избили главврача больницы: что произошло

Группа людей с оружием напала на главного врача городской больницу №7 Каменского Днепропетровской области.

"15 августа в помещении гнойно-септического отделения КЗ "Каменская городская больница №7" было совершено нападение на врача. Он получил телесные повреждения, но его жизнь вне опасности. Благодаря оперативной и слаженной работе местной полиции подозреваемого задержали", — сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и возбудила уголовное дело. Соответствующие действия по отношению к медику расцениваются как хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета.

"Такое нарушение, согласно закону, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", – пояснили в ведомстве.

Также сайт "Кстати+" сообщает со ссылкой на источники, что в кабинет главврача ворвалась группа людей и заблокировала помещение, "после чего один из нападавших жестоко избил" медика.

По данным "aif.ua", таким образом мужчины попытались отомстить за умершую от гангрены бабушку.

"Также врач заявил, что видел у одного из них предметы, похожие на нож и пистолет. По подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 208 задержан местный житель 1986 года рождения", - сообщила инспектор мониторинга отдела Каменской полиции Елена Тимченко.

По данным издания, медик попал в реанимацию. По данным следствия, у одного из нападавших в этом отделении лечилась бабушка с гангреной, которая умерла после выписки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа в Киеве неизвестные напали с ножом на прохожих, после чего неадекватно вели себя с полицией.