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5 ноября • обновлено в 17:38
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Нашли мертвым на рельсах: на Черниговщине сотни людей попрощались со школьником

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На Черниговщине в городе Прилуки 5 ноября простились с 14-летним Денисом Чаленко, погибшим при таинственных обстоятельствах.

Родители решили похоронить сына, которого мертвым нашли на железнодорожных путях, не дожидаясь результатов экспертизы. Об этом сообщает ТСН.

Так, в местный храм, где состоялась прощальная церемония, пришли сотни людей. Среди них близкие, знакомые Дениса и просто неравнодушные к его смерти люди. Кроме них, также главы города и области, новый руководитель местной полиции.

На Черниговщине попрощались с загадочно погибшим школьником Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с загадочно погибшим школьником Денисом Чаленко

Отмечается, что присутствующие на похоронах представители власти заверили отца парня, якобы дело находится на личном контроле президента Украины.

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

Со своей стороны главный полицейский Черниговщины добавил, что следственные действия по делу продолжаются. В частности, в настоящее время правоохранители проводят поквартирный обход и определяют необходимые экспертизы.

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

В то же время родные погибшего Дениса Чаленко и неравнодушные местные жители собираются устраивать протесты, если полиция ненадлежащим образом будет расследовать дело об убийстве юноши.

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

На Черниговщине попрощались с Денисом Чаленко

ТСН

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей — несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что их сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

  • В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко, с которой связывают детей киевских судей. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

  • После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

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Место
Украина Чернигов
Теги
криминал смерть Национальная полиция Украины
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