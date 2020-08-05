На Черниговщине мужчина устроил самосожжение и погиб

На Черниговщине мужчина покончил с собой, совершив самосожжение.

В Сновском районе Черниговской области местный житель покончил жизнь самоубийством, совершив самосожжение.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, ранее мужчина неоднократно высказывал намерения о суициде.

"В полицию, 4 августа, около 21 часов, поступило сообщение от спасателей о том, что во время тушения пожара в жилом доме в селе Новые Боровичи обнаружено обгоревшее тело хозяина дома, 1979 года рождения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по предварительной версии, мужчина погиб, совершив самоубийство – облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и подпалил.

"Погибший злоупотреблял алкогольными напитками и ранее высказывал намерения о суициде", – уточнили правоохранители.

По факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины, тело отправлено на экспертизу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье рано утром 4 августа возле римско-католического храма "Собор Бога Отца Милосердия" нашли обгоревшее тело девушки. Предварительно, она совершила самоубийство.