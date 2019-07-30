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"Мы это сделали!" Украина арестовала задержанное судно России

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Суд признал правомерность наложения ареста на российский танкер NEYMA, который был задержан СБУ за блокирование прохода украинским кораблям в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook. Он отметил, что украинским судом было проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля обыска вышеупомянутого судна.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!" – написал Матиос.

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Тема
Задержание СБУ российского танкера
Персона
Анатолий Матиос
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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