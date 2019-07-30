"Мы это сделали!" Украина арестовала задержанное судно России

Суд признал правомерность наложения ареста на российский танкер NEYMA, который был задержан СБУ за блокирование прохода украинским кораблям в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook. Он отметил, что украинским судом было проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля обыска вышеупомянутого судна.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!" – написал Матиос.

Новость обновляется.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!