Может потерять слух: в Одессе произошло дерзкое нападение на девушку. Фото подозреваемого

В Одессе неизвестный в состоянии алкогольного опьянения прямо на улице напал на девушку, ударив ее по голове.
Об этом в одном из местных Facebook-сообществ заявила пострадавшая Алена Кирына, опубликовав фото подозреваемого. Инцидент, как уточнила она, произошел на улице Крымская.
По словам девушки, в результате удара у нее повредилась барабанная перепонка, что грозит потерей слуха.
facebook.com/black.list.odessa
Подозреваемый
Жертва нападения сообщила, что причин конфликта с мужчиной не было. На следующий день она случайно столкнулась с ним в поликлинике, однако тот не обратил на нее внимания.
Кирына также пожаловалась, что полиция не спешит из расследованием, хотя правоохранители внесли данные о случившемся в ЕРДР по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).
facebook.com/black.list.odessa
Подозреваемый
Скриншот
Подозреваемый
Скриншот
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Как писал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева неизвестный попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, полиция разыскивает злоумышленника.
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