Может потерять слух: в Одессе произошло дерзкое нападение на девушку. Фото подозреваемого

В Одессе неизвестный в состоянии алкогольного опьянения прямо на улице напал на девушку, ударив ее по голове.

Об этом в одном из местных Facebook-сообществ заявила пострадавшая Алена Кирына, опубликовав фото подозреваемого. Инцидент, как уточнила она, произошел на улице Крымская.

По словам девушки, в результате удара у нее повредилась барабанная перепонка, что грозит потерей слуха.

facebook.com/black.list.odessa Подозреваемый

Жертва нападения сообщила, что причин конфликта с мужчиной не было. На следующий день она случайно столкнулась с ним в поликлинике, однако тот не обратил на нее внимания.

Кирына также пожаловалась, что полиция не спешит из расследованием, хотя правоохранители внесли данные о случившемся в ЕРДР по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

facebook.com/black.list.odessa

Подозреваемый Скриншот

Подозреваемый Скриншот

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева неизвестный попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, полиция разыскивает злоумышленника.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!