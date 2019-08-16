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Может потерять слух: в Одессе произошло дерзкое нападение на девушку. Фото подозреваемого

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В Одессе неизвестный в состоянии алкогольного опьянения прямо на улице напал на девушку, ударив ее по голове.

Об этом в одном из местных Facebook-сообществ заявила пострадавшая Алена Кирына, опубликовав фото подозреваемого. Инцидент, как уточнила она, произошел на улице Крымская.

По словам девушки, в результате удара у нее повредилась барабанная перепонка, что грозит потерей слуха.

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facebook.com/black.list.odessa

facebook.com/black.list.odessa

Подозреваемый

Жертва нападения сообщила, что причин конфликта с мужчиной не было. На следующий день она случайно столкнулась с ним в поликлинике, однако тот не обратил на нее внимания.

Кирына также пожаловалась, что полиция не спешит из расследованием, хотя правоохранители внесли данные о случившемся в ЕРДР по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Может потерять слух: в Одессе произошло дерзкое нападение на девушку. Фото подозреваемого

facebook.com/black.list.odessa

Подозреваемый

Подозреваемый

Скриншот

Подозреваемый

Подозреваемый

Скриншот

Может потерять слух: в Одессе произошло дерзкое нападение на девушку. Фото подозреваемого

Скрин комментариев к посту

Может потерять слух: в Одессе произошло дерзкое нападение на девушку. Фото подозреваемого

Скрин комментариев к посту

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева неизвестный попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, полиция разыскивает злоумышленника.

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Тема
Криминал
Место
Украина Одесса
Теги
нападение на женщину фотографии
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