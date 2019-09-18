Могли сжечь живьем? Гонтарева заявила о страшных нюансах поджога ее дома

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что поджог ее дома в поселке Гореничи под Киевом мог закончиться куда более трагично.

Так, в интервью LB.ua она уточнила, что накануне ее сын как раз уехал на учебу из этого места.

"До этого он ночевал в этом доме и они могли его попросту сжечь… Перед отъездом сына, мы попросили адвоката подъехать в дом, осмотреть и еще оставили охране ключи. Чтобы, в случае обыска, не выламывали двери, а просто спокойно открыли дом", – сказала она.

Поджог дома Гонтаревой

Речь идет о Андрее Федуре. Он якобы приезжал, чтобы решить все вопросы в связи с возможными обысками.

"Да, на прошлой неделе был обыск в нашей старой квартире – мы там уже 18 лет не живем. Вместо того, чтобы взять у нас ключи и по-человечески открыть дверь, они ее просто выломали", – пояснила Гонтарева необходимость таких мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на месте пожара нашли ракеты. В сети также опубликовали видео пылающего дома Гонтаревой. Правоохранители остановились на одной версии – умышленном поджоге.

Отметим, просторный жилой дом площадью 316 квадратных метров в Гореничах под Киевом зарегистрирован на мужа экс-главы НБУ Олега Гонтарева.

Кроме этого дома в декларации за 2018 год Гонтарева указала несколько квартир в Киеве. В частности, квартиру на 113 квадратов имеет ее младший сын Никита, еще две – площадью 55,7 и 41,3 квадрата записаны на ее старшего сына Антона.

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