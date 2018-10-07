Миротворцы на Донбассе: Волкер раскрыл хитрость Кремля

Россия продолжает тянуть время в вопросе с введением миротворцев на Донбасс и все еще не направила новые предложения по размещению миссии ООН.

Как передают "Новости Донбасса", об этом рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер. Он рассчитывает на новую встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, однако встрече мешает отсутствие новых предложений Кремля по миротворцам на Донбассе.

"Мы ведем переписку с Сурковым о содержании этой встречи. Мы внесли предложение о размещении миротворческой миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность на оккупированной территории и создала условия для того, чтобы Минские соглашения были в конце концов реализованы. Речь идет о местных выборах, амнистии и так далее", - рассказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа сообщил, что российская сторона и Сурков "возразили против нашего предложения и я попросил его направить нам их предложения и все-таки встретиться, чтобы обсудить, насколько они будут продуктивны".

"Если мы встретимся, это будет очень результативная дискуссия. Но мы все еще ведем переговоры и пока не договорились о новой встрече. Россияне не согласны с теми предложениями, которые мы внесли, но сами пока не предложили никаких вариантов", - добавил Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине обнародовали модель миротворческой миссии при участии Организации Объединенных Наций (ООН) на Донбассе. В частности, проект предполагает разделение на три части: военный, полицейский и гражданский компоненты.