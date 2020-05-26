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26 мая • обновлено в 20:23
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Российский политик предложил Кремлю взять под протекторат "Л/ДНР"

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Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что РФ необходимо взять террористические "Л/ДНР" "под временный протекторат".

Такое мнение россиянин высказал после онлайн-встречи с так называемым министром здравоохранения "Донецкой народной республики" Ольгой Долгошапко, сообщается на сайте его политсилы.

Сергей Миронов

Сергей Миронов

Коллаж

Миронов также озвучил пропагандистский тезис о том, что украинские защитники якобы обстреливают населенные пункты ОРДЛО.

"На Донбассе опять льется кровь... Среди пострадавших есть даже дети – сорок осколков извлекли медики у мальчишки...

По словам очевидцев, такой острой ситуации на Донбассе не было с 2015 года. В республиках объявлена мобилизация, и даже мирные жители выступили с просьбой раздать им оружие, чтобы самим защитить себя", – повторил фейки о ситуации на Донбассе Миронов.

Ему не понравилось то, что Украина не собирается предоставлять особый статус "республикам".

"России необходимо взять "ДНР" и "ЛНР" под временный протекторат. Только введя особый статус для "республик" в составе РФ, Донбасс сможет вернуть мир на свою землю и преодолеть коронавирус, начать жить нормально. Такова наша историческая и нравственная задача", – заявил пропагандист.

По его словам, на Донбассе живут "русские, осознающие себя частью "русского мира", имеющие мужество заявлять об этом и бороться за право и честь быть русскими, говорить на русском языке, разделять общую историю и веру".

Миронов также похвастался тем, что его партия первой среди других российских "признала независимость" незаконных "Л/ДНР".

Сергей Миронов

Сергей Миронов

spravedlivo.ru

"Министр" "ДНР"

"Министр" "ДНР"

spravedlivo.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин завил, что США якобы пытаются дискредитировать Россию и ее президента Владимира Путина, чтобы сделать страну "как можно слабее, а затем расчленить".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Война на Донбассе
Место
Россия
Теги
Новости Донбасса Новости ЛНР политика Донбасс Новости ДНР
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