Врал и тратил на себя миллиарды: новый гендиректор "Укрбуда" раскрыл правду о Микитасе

Генеральный директор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода разоблачил своего предшественника, скандального киевского застройщика Максима Микитася, который вышел из СИЗО под 80 млн грн залога, в масштабном вранье и хищении денег.

Соответствующий пост он разместил на странице в Facebook, показав элитное авто бизнесмена и разобрав по пунктах его недавнее интервью (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Это одна из последних машин Максима Микитася – Lamborghini Urus стоимостью 700 000 долларов. Была первой в Украине. Есть и бронированный Майбах – за 600 тысяч долларов, есть и Aston Martin – за 300 000. И это самый простой пример для ответа на вопрос "Куда делись деньги?" – возмутился Майборода.

Авто Микитася Facebook Олега Майбороды

Он отметил, что большая часть сказанного Микитасем в интервью в эфире программы "Горячая тема", которое вышло 4 декабря, – вранье. Майборода озвучил ключевые тезисы.

В частности, Микитась заверил, что подписи на документах о продаже бизнеса якобы поддельные. Он утверждает, что "Укрбуд" до сих пор принадлежит ему.

"Так почему молчал два месяца? Что мешает провести экспертизу? И все станет на свои места! Микитась хотел получить деньги сразу, а там хоть трава не расти! Всё, что его интересует, – это деньги, а не судьбы людей", – прокомментировал Майборода.

Новый гендиректор "Укрбуда" обратил внимание на то, что Микитась фактически признал, что он причастен к скандальному строительству Шулявского путепровода и "общается с криминалом". "Вот тут точно не соврал! Причем обсуждал и мое убийство, и ликвидацию свидетелей по делу с квартирами для Нацгвардии", – отметил Майборода.

Майборода раскрыл правду о Микитасе Facebook Олега Майбороды

Он также рассказал, что Микитась сам провалил договоренности об инвестировании в "Укрбуд", прикрываясь "внутренними проблемами".

"В эфире программы "Гроші" на "1+1" он заявил, что ничего не продавал, но уже спустя пару недель, когда его арестовывали в суде, Микитась несколько раз подчеркнул журналистам, что никакого отношения к "Укрбуду" не имеет! Почему? Да потому что все эти два месяца после продажи бизнеса он пытается выторговать себе денег наперед, понимая, что не ему же отвечать перед 13-ю тысячами людей, купившими квартиры, а директорам!" – возмутился Майборода.

"Проблемы с "Укрбудом" начались не вчера, а продолжаются уже много лет. И основная проблема в том, что Микитась, который теперь со скорбным лицом раздает интервью и рассказывает, как у него всё "отжали", с самого начала путал оборотные средства с прибылью. При нормальной конъюктуре рынка это сходило с рук, но при возникновении проблем сразу стал образовываться серьезный денежный дефицит", – добавил новый гендиректор.

Новый гендиректор "Укрбуда" раскрыл правду о Микитасе Европейская правда

По его словам, вместо того, чтобы решить проблемы компании, Микитась вложил украденные деньги в себя. "Например, дом на Осокорках обошелся в 160 млн гривень. Разной недвижимости для себя он прикупил еще на 500 млн. Любил красивые вещи: купить часы за 300 тысяч долларов или машину за 630 тысяч евро – легко! Его Lamborghini Urus (с номером года рождения Микитася) был первый в Украине. Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика – победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн грн! Ну, и вишенка на торте – 1,5 млрд гривень было потрачено на покупку различных активов, которые, кроме убытков ничего не принесли", – резюмировал Майборода.

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