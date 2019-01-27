Крупный теракт или мелкие провокации: раскрыта тактика Путина в Украине

Россия задействовала против Украины террористическую тактику мелких провокаций. Таким образом Кремль старается запугать украинцев.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. По его словам, эта методика выгодна России в отличие от одного крупного теракта.

"Он мобилизовал бы общество, а так это приводит к формированию у населения постоянной мысли о том, что Украина в опасности. Формированию чувства отсутствия безопасности и гарантий её со стороны государства", – пояснил Петренко.

По его словам, сегодня россияне сосредоточены на том, чтобы уничтожить доверие к органам государственной власти Украины и атомизировать украинское общество. Дабы оно искало безопасность в тех организациях, которые с одной стороны способны её обеспечить, но с другой – не являются государственными структурами.

"То есть, частные охранные структуры, в том числе радикальные политические организации. Которые могут гарантировать безопасность предприятиям", – подвел итог эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Даниил Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

Подобный вброс запустили и путинские пропагандисты, которые обвинили ВСУ в взрыве скорой помощи террористов, в которой погибла беременная медсестра.

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