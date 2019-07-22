"Медиков часто убивали": Зинкевич поделилась жуткой историей с фронта

Известная украинская волонтер, основатель медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич рассказала, как ей едва удалось спастись от расправы российских оккупантов на Донбассе в 2014 году.

По ее словам, это произошло во время боев в Амвросиевке. Тогда украинские медики становились частыми жертвами террористов, и однажды она сама чуть не попала в руки к боевикам. Жуткими воспоминаниями Зинкевич поделилась в интервью "Новинарні".

"Мы вывозили раненых из городов недавно освобожденных, там в больнице уже не было никаких ни лекарств, ничего. Врачи разные были, некоторые – сепары, нашим раненым специально делали хуже, люди погибали из-за этого. Поэтому я ставила охрану. Соответственно, я оставила часть своего экипажа как охрану, а еще с одним человеком мы поехали в соседний городок, чтобы там купить лекарств и привезти. Нужно спешить, там операция нужна, инфузия. Мы летим на скорости в тот городок, и по дороге, где не должно быть блокпоста, всплывают плиты, по нам начинают стрелять", – вспоминает волонтер.

Зинкевич рассказала, что им пришлось остановиться, несмотря на страх (ведь она и ее напарник были членами "Правого сектора", к тому же сомнений в том, как террористы относятся к девушкам, ни у кого не возникало).

"У нас при себе всегда были гранаты. Мы тогда еще ездили с оружием. Это уже потом демилитаризировались, а первый год медиков часто убивали, поэтому мы всегда были с оружием. И вот по нам начали стрелять, окружать автомобиль со всех сторон. Мы дождались, подпустили их к себе, они нас достали из машины. Лежим уже на земле. Держу на сердце гранату, готовлюсь, чтобы их как можно больше подошло. И вдруг один из них говорит по-русски: "Ой, да нет, я ее знаю! Она типа это ... ", – рассказывает основательница "Госпитальеров".

Яна Зинкевич "Новинарня"

Скорее всего, террористы перепутали ее с кем-то другим. В целях безопасности Зинкевич и ее побратим до последнего сохраняли молчание, чтобы не выдать себя украинским языком.

"Они отдали оружие, меня подняли и отряхнули, отпустили. Далее мы поехали, взяли, что надо. В больницу пришлось возвращаться полем, но нормально, уехали", – подытожила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинкевич считает, что новая власть показывает, что Украину может захлестнуть пророссийский реванш, который имеет шансы перерасти в гражданскую войну. Именно поэтому украинские патриоты должны объединиться и стать оппозицией для сил, которые играют на руку Кремлю. Также она осудила отношение Зеленского и его соратников к украинскому народу и государству.

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