Мажорное ДТП в Полтаве: всплыла скандальная информация о "грехах" судьи в деле

В ДТП с участием бизнес-леди Натальи Саенко, которая в Полтаве насмерть сбила школьника, всплыли новые подробности. Родители погибшего считают, что их судья ведет себя предвзято.

Пострадавшие подали заявление об отводе служителя Фемиды – Анатолия Савченко, однако на судебном заседании 14 января получили отказ.

Как рассказал адвокат родителей погибшего школьника Дмитрий Семеха, это уже третий отказ по отводу судьи.

"Судья Анатолий Савченко принимает незаконные решения. Мы уже подали заявление в Государственное Бюро Расследований о совершении им преступления по ст. 375 УК (принятие судьей заведомо неправосудных решений)", – рассказал он.

Судья Татьяна Сичиокно отказала потерпевшим в отводе судьи А. Савченко

Так, судья на одном из недавних заседаний постановил вернуть семье подсудимой внедорожник Mercedes, на котором Наталья Саенко сбила 15-летнего Артема Левченко в ноябре 2018 года.

По словам мамы Артема Наталии, тем самым судья лишил ее и адвоката возможности проводить дополнительные экспертизы.

Наталья Саенко

Еще один "грех" судьи Савченко в том, что он засветил свою осведомленность в деле.

"В подготовительном заседании судья вынес решение, ссылаясь на документы, находящиеся в материалах дела. Тем самым он показал, что каким-то образом видел эти документы или знает о них", – рассказал Дмитрий Семеха.

Он уточнил, что на подготовительном заседании судья не имеет ни физической ни технической возможности ссылаться на документы, которые находятся у прокурора. Это запрещает законодательство.

В ДТП погиб 15-летний Артем Левченко

Mercedes сбил подростка на пешеходном переходе

На данный момент потерпевшие с адвокатом ждут решения судей Октябрьского суда, чтобы те обязали Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении судьи. Но рассмотрение постоянно переносится.

Судья Татьяна Сичиокно отклонила заявление потерпевших об отводе судьи Анатолия Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Авария с участием владелицы ресторанного бизнеса Натальи Саенко произошла в ноябре 2018 года. В следствии ДТП погиб 15-летний велосипедист Артем Левченко.

В ходе досудебного расследования были выявлены вопиющие нарушения. В результате пятеро сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. А в отношении некоторых из правоохранителей ГБР открыло уголовное производство.

Также стало известно, что делал на месте ДТП прокурор Тарас Турчин, который общался с семьей бизнес-леди.

Кроме того на суде вскрылись манипуляции с видеорегистратором, который муж Натальи Саенко забрал с места аварии, а после вернул с пустой флеш-картой.

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