Мажорное ДТП в Полтаве: вскрылись вопиющие манипуляции с видеорегистратором

Резонансное ДТП в Полтаве с Натальей Саенко, которая насмерть сбила школьника на переходе, получило новый поворот. Экспертам удалось восстановить удаленные файлы с видеорегистратора Mercedes.

Об этом стало известно на судебном заседании 11 декабря.

Выяснилось, что ни кадров аварии, ни кадров, сделанных ранее, "флешка" не содержала. Зато там были несколько видео, снятых внутри помещения похожего на магазин, рассказал OBOZREVATEL адвокат потерпевших Дмитрий Семеха.

Он предположил, что именно в этом магазине купили карточку памяти, проверили ее работу, после чего удалили видеофайлы.

Наталья Саенко (справа) на судебном заседании

Напомним, что вскоре после аварии на место прибыл муж Саенко, который в присутствии патрульных снял видеорегистратор и унес с собой. Устройство он вернул на следующий день с пустой карточкой.

Наталья Саенко на судебном заседании

Тот факт что на флешке впоследствии оказались кадры не с места ДТП говорит именно о ее замене, считает Семеха.

Экспертизу, по его словам, проводила эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса Селезнева.

"Эксперт сообщила, что видеофайлы с карты памяти были удалены. Она их восстановила. На карте были файлы, созданные после ДТП. Файлов аварии карта памяти не содержала. Значит можно утверждать, что карта была заменена", – отметил он.

Адвокат добавил, что по выводам эксперта, на момент ДТП регистратор был в рабочем состоянии и мог записывать видео.

Артем Левченко получил тяжелые травмы и скончался через два месяца в больнице

Как сообщал OBOZREVATEL:

Авария с участием владелицы ресторанного бизнеса Натальи Саенко произошла в ноябре 2018 года. В следствии ДТП погиб 15-летний велосипедист Артем Левченко.

В ходе досудебного расследования были выявлены вопиющие нарушения. В результате пятеро сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. А в отношении некоторых из правоохранителей ГБР открыло уголовное производство.

Также стало известно, что делал на месте ДТП прокурор Тарас Турчин, который общался с семьей бизнес-леди.

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